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2. elde fiyatlar artacak

07 Şubat 2020, Cuma 23:56
Otoshops Genel Müdürü Mutlu, “2. el araçların fiyatlarında yüzde 20’ye varan oranlarda artış gözlendi. 2020 yılına da Ocak ayında yüzde 2’lik artışla başlandı” dedi.

2019 yılı 2.el otomobil ve hafif ticarî araç pazarı, 7.792.775 adet satış ile kapattı. 2018 yılında gerçekleşen 6.861.466 adede göre pazarda yüzde 14’lük bir artış oldu. 2019 yılında 6.227.461 adet binek, 1.565.314 adet hafif ticari araç el değiştirdi. 2018 yılında 1’e 13 olan 0 otomobile karşı ikinci el otomobil oranı 2019 yılında 1’e 18 seviyesine çıktı. 

2.el otomotiv pazarını değerlendiren Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “2019 yılının son çeyreğindeki faizlerde düşüş, kredi kampanyaları, olumlu ekonomik veriler ve önceden ertelen taleplerin dönmesi sıfır pazarını biraz yükseltti. Ancak Aralık ayında bu kez artan talep karşısında yeterli araç sağlanamadı. Bu etkenler ikinci el pazarının yükselmesini sağladı. 2. El pazarını artmasındaki etkenlerden biri de 2. el ticareti yapan firmaların kendi aralarında satış hacminin geçmiş yıllara göre artış göstermesidir. Tekilleştirme yaparsak 4.268.925 adet tekil binek otomobil, 1.073.022 adet tekil hafif ticari araç gerçekleşti. 

2. el yılı olacak

Sıfır otomobil pazarında 2020 model yılı araçların yeni model yılı fiyat artışı ile gelecek olmasının yanı sıra talebin de karşılanamaması durumunda ikinci ele olan talebi artarak devam edeceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Mutlu, “Yeni modeller, yeni teknolojiler sıfır otomobillerde fiyat artışına neden olan temel etkenlerdir. 2.el araçların fiyatlarında yüzde 20’ye varan oranlarda artış gözlendi. 2020 yılına da Ocak ayında yüzde 2’lik artışla başlandı” dedi. 

İstanbul - Recep Bozdağ  

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