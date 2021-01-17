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18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı

17 Ocak 2021, Pazar 21:36
İcra dairelerinde icra ve iflas dosyası sayısı 22 milyon 127 bini aşarken son 1 yılda 99 bin, 16 yılda yaklaşık 2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı.

Pandeminin ekonomik faturası ağırlaşıyor. Binlerce şirket kapıya kilit vururken borçla ayakta kalmaya çalışanlar ise aldıkları kredileri ödeyememe riskiyle karşı karşıya. Batık kredi miktarı 150 milyar TL’yi aşarken UYAP verilerine göre icra dairelerindeki icra ve iflâs dosya sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 127 bine çıktı. Pandemide birçok işletme kapalıyken icra dairelerine günlük gelen dosya sayısı ise 17 bin civarında. Özellikle 2020 Haziran ayı sonrası ucuzlatılan ve yıllık 1 trilyon lirayı aşan kredi genişlemesinin geri ödemelerinde ciddî sıkıntı bekleniyor. Uzmanlar, pandemi sebebiyle geri ödemelerde sağlanan toleransın sonuna gelinirken bankaların yeni yılda borçlu firmaları sıkıştıracağı, çok sayıda iflas, el değiştirmenin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ekim 2020’de 10 milyona yaklaştı. Bu yıl işsiz sayısının katlanarak artması bekleniyor.

KOBİ’lerin borç yükü artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2020 Ocak-Kasım döneminde 2019’un aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 11 artarak 12 bin 206’ya çıktı. Kapanan gerçek kişi ticarî işletme sayısı da yüzde 14.39 artışla 19 bin 665’e fırladı. TOBB verilerine göre 2009’dan bu yana kapanan şirket sayısı 153 bin 241 olurken aynı dönemde iflâs bayrağı çeken gerçek kişi ticari işletme sayısı da 292 bin 711’e yükseldi. İkisinin toplamı yarım milyona yaklaşıyor. Pandemi ile geçen 2020 yılında 99 bin 588 esnaf kapandı. Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son 16 yılda iflâs eden esnaf sayısı ise 1 milyon 995 bini aşarak 2 milyona dayandı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ise borç miktarı artıyor. Gemiyi yüzdürmek için borca sarılan binlerce işletme, borcunu döndüremediği için batıyor.

Etiketler: esnaf, şirket
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