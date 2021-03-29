200 işçi için 52 bin başvuru

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin şoför, büro elemanı ve park bahçelerde istihdam edeceği 200 işçi için açılan ilÂna, 45 bini üniversite mezunu 52 bin kişi başvurdu.

Adana’da büyükşehir belediyesinin işçi alımı ilânı, ülkedeki işsizliğin gerçek boyutunu da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Adana Büyükşehir Belediyesi operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde çalışmak üzere 200 işçi alımı için ilân verdi. İlâna şu ana kadar 45 bini üniversite mezunu 52 bin kişi başvururken, sayının daha da artması bekleniyor.

Ülkenin geldiği durum bu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ülkenin geldiği nokta ne yazık ki bu. Belediyeler, bu işsizliğin altında eziliyor” dedi. Sözcü’nün haberine göre Karalar, iş başvurularına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu. Bunların yüzde 90’ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz? Bir kere uzmanlık alanları farklı. Mesela kadın, erkek sosyal bilimler mezunu başvuruyor, onu park bahçelerde mi görevlendireceğiz, ağır vasıta şoförü olarak mı? Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz, ama bir noktadan sonra tıkanıyor. Biz de belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz.”