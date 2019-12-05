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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

2005’ten daha fakiriz

05 Aralık 2019, Perşembe 20:51
Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, “Osmangazi Köprü ücretinde bile dolar bazında bugünkü değeri hesaplayan devletimiz, kişi başına gelirde doların bugünkü değeri üzerinden hesap yapmıyor” görüşünü savundu.

Gıda enflasyonu yüzde 36.9

2005 yılı kişi başına gelirin 7.304 dolar, onun da bugünkü karşılığının 9.624 dolar olduğunu dile getiren Kahveci, “Geliyoruz 2018 yılına: Kişi başına gelir 9.693 dolar. Yani 2005 yılı gelirine eşit. Ama 2018 yılından bu yıla da doların o değeri 10.176 ettiğinden henüz 2005 yılının tam altına düşmedik. Ama son GSYH hesabına göre yıllık gelir 734 milyar 297 milyon dolar ediyor. Bunun yaklaşık ortalama nüfus olarak 82 milyon 300 bine bölünmesi ile bugün kişi başına gelir 8.922 dolar ediyor. Bu rakama göre artık kişi başına reel dolar gelirimiz 2005 yılının gerisine düşmüş durumda” ifadesini kullandı.

Etiketler: kahveci
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