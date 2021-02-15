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2020'de bankalar kazandı

15 Şubat 2021, Pazartesi 20:35
Bankacılık sektörünün karı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3 artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldi.

Türk bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020’de yaklaşık 60 milyar lira ile bütün zamanların en yüksek yıllık kârını elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem kârına ulaştı.

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kârdaki artış yüzde 22,3’e işaret etti. Böylece bütün zamanların en yüksek yıllık kârına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019’da 49 milyar 43 milyon lira kâr elde etmişti.

Covid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün kârında dalgalı bir seyir gözlendi.

Geçen yılın Aralık ayında sektörün kârı, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020’nin en düşük ikinci aylık kârını elde etti.

BANKALARIN FAİZ GELİRİ YÜZDE 0,7 ARTTI

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019’a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ YÜZDE 19,2 DÜŞTÜ

Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019’a göre yüzde 19,2 azalarak 208,7 milyar liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29,6 azalarak 123 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59’u mevduata ve yüzde 10,9’u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, aralık sonu itibarıyla 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak 214,8 milyar lira oldu.

AA

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