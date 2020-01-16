2020 ihracat hedefi açıklandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye geçen yıl 180,5 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yılki ihracat hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 16 - 18 Ocak 2020'de düzenlenen 2. Leshow İstanbul Deri & Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'de böyle fuarların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Turagay, "Baktığımız zaman 130-135 katılımcı firma var. Aralarında 15 tasarımcı var. 85-90 tane Türk firması 35 civarında yabancı firma katılıyor. Bir yandan da uluslararası ölçekte bir fuar olma yolunda hızla ilerleyen bir fuar." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl 180,5 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yılki ihracat hedefinin 190 milyar dolar olduğunun altını çizen Turagay, dünyadaki en büyük ihracatçı 50 ülkenin ihracatının yüzde 2,6 azaldığını,Türkiye'nin ise ihracatını yüzde 2,04 artırmayı başardığını belirtti.

200'den fazla ticaret heyeti düzenlediklerini kaydeden Turagay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ülkeye gittik. Alım heyetleri düzenledik. Devletimiz her türlü desteği verme konusunda elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün TİM ve ihracatçı birlikleri ile o kadar koordineli çalışıyoruz ki hepimiz masanın etrafına oturduğumuz bir tüccar gibi hareket ediyoruz. Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke. Biraz pazar çeşitlendirilmesine gitmemiz lazım. Deri ve Deri Mamulleri ihracatımız 1,7 milyar dolar ama özellikle deri ve kürkte Rusya'ya olan ihracattaki azalma bir anda ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Demek ki pazarımızı çeşitlendirmemiz lazım. Dinamik iş adamları ve ihracatçılarımızı gördüğümüz zaman böyle güzel uluslararası fuarların Türkiye'de düzenlendiği zaman gurur duyuyoruz."