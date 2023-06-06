2022 yılında toplam ihracatın %1,92'si OYAK'tan

38 bini aşan çalışan sayısı ve 460 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı emeklilik fonu OYAK, kurulduğu 1961'den bu yana Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor.

38 bini aşan çalışan sayısı ve 460 binden fazla üyesiyle Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı emeklilik fonu OYAK, kurulduğu 1961'den bu yana Türkiye ekonomisine destek vermeye devam ediyor. OYAK, Türkiye’nin 2022 yılı ihracatının %1,92’sini karşıladı. 2022 yılı temel finansal büyüklükleri dikkat çeken OYAK'ın hasılası %138 artış ile 331 milyar TL, toplam varlıkları %62 artış ile 480 milyar TL, konsolide net varlık %84 artış ile 195 milyar TL, tüm grup şirketleriyle birlikte yapılan 4.9 milyar dolarlık toplam ihracat ile Türkiye’nin 2022 yılı ihracatının %1,92’sini karşıladı. OYAK, Japonya’dan ABD’ye 24 ülkede, 140’tan fazla şirket, 38 binden fazla çalışan ile maden, metalurji, çimento, beton, kağıt, enerji, otomotiv, lojistik, finans, gıda tarım-hayvancılık, kimya, inşaat gibi sektörler başta olmak üzere stratejik alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Otomobil ihracatında lider

Erdemir, İsdemir, OYAK Renault gibi Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşundan üçüne sahip olan OYAK, bünyesindeki şirketlerle de öne çıkıyor. Erdemir ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 4. büyük entegre çelik üreticisi. OYAK Çimento ve Cimpor'da Türkiye ve Portekiz çimento pazarı lideri konumunda. İSKEN ile Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %2.5’unu üretiyor. OYAK Renault ile 2022 yılında 247 bin 100 otomobil üretimi gerçekleştirirken 176 bin 844 otomobil ihracatı ile otomobil ihracatında lider pozisyonda. Akdeniz Chemson Kimya, Almatis, Hektaş, Sagra, Tamek öne çıkan diğer şirketler arasında yer alırken GüzelEnerji ile akaryakıt dağıtım sektöründe 5.sırada bulunan OYAK, Milangaz ile de LPG sektöründe 3 büyük oyuncudan biri.

24 saat kesintisiz üretim

OYAK, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, dünya genelinde altı farklı kıtada, 24 ayrı ülkede Japonya’dan ABD’ye, tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim yapıyor. Son 7 yıldır yaşanan dönüşüm ve yeniden yapılanma sürdürülebilir bir büyüme getirdi. Bununla birlikte yatırımlar ve operasyonel verimlilik hedefleri de başarıyla gerçekleştirilerek, portföydeki şirketlerin değeri yükseldi. Dünyada değişen paradigmalar üzerine yapılan çalışmalar ışığında özellikle teknoloji, enerji, tarım, gıda ve hayvancılık gibi döngüsel olmayan sektörler radara alındı. Belirlenen stratejiler kapsamında coğrafi dağılım arttırılırken, faaliyet gösterilen iş kollarında geriye entegrasyon yatırımları gündeme taşındı. Sürdürülebilir büyüme için portföyde çeşitliliği, sektörel dağılım dikkate alınarak dengelendi.

Tarım, hayvancılık, gıda grubu sadece HEKTAŞ’tan oluşuyorken, şimdi portföyde Tamek, Sagra gibi tüketici gıda ürünleri, tohumculuktan hayvan sağlığına, organomineral gübreden izlenebilir gıda güvenliğine kadar farklı stratejik alanlarda yatırımlar bulunuyor. Bu alanda dünyadaki son trendler takip edilerek, inovatif çalışmalara imza atılıyor. 2016 yılında Hektaş’ın piyasa değeri 93 milyon dolar iken, 2023 yılında 4.5 milyar dolar değere kadar ulaştı. 2016 yılında 177 milyon TL olan hasılatı 2022 yılında 5.2 milyar TL’ye net karı ise aynı dönemde 29 milyon TL’den 825 milyon TL’yi gördü. 2016 - 2022 yılları arasında bitki koruma iş kolundaki pazar payı %10’dan %20’ye çıkartılarak pazar lideri olundu.

En kapsamlı AR-GE tesisi

Bursa Orhangazi’de kurulan HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi Türkiye’nin ilk dünyanın ise sayılı AR-GE Merkezleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerin akademisyenlerinden de destek alınarak hayata geçirilen HEKTAŞ, 607 dekarlık alana inşa edilen, tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimliliği arttırmaya odaklanan tarım alanındaki en kapsamlı Ar-Ge tesisi olarak biliniyor. Çimento, beton, kağıt sektöründe de OYAK şirketleri son 7 yılda büyük atılımlar gerçekteştirdi. 2016 yılında Türkiye’de kurulu fabrikaları ile faaliyet gösteren bir şirket iken, 2018 yılında Tayvan merkezli çimento devi TCC ile kurulan ortaklık, Portekiz’in çimento devi Cimpor’un Portekiz ve Yeşil Burun Adalarındaki operasyonlarının satın alımı ve Sahra Altı Afrika’da yapılan yeni fabrika yatırımları ile birlikte çimento sektöründe global bir oyuncu olmayı başardı. Maden, metalurji sektöründe ise kumaş satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edildi. OYAK Yatırım halka açılacak duruma getirilerek son 2 senede net karlılıkta 8 kat büyüdü. OYAK, denizcilikte bir dünya devi olan NYK ile Türkiye’nin otomotiv üretim üssünün merkezinde yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesine sahip ortak liman yatırımı gerçekleştirildi.

Üretmeye devam edeceğiz

OYAK, son 7 yılda Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem liderliğinde büyük bir değişim yaşadı. Değişen vizyon beraberinde sürdürülebilir büyüme, önemli yatırımlar, satın alma ve birleşmeler getirdi. OYAK Genel Müdürü Erdem, “Sağladığımız sürdürülebilir büyüme ile hem ülkemiz ve hem de üyelerimiz için fayda üretiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında da üretmeye devam edecek ve OYAK tarihine geçecek projelere imza atacağız” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova