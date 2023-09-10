3,7 milyon depremzedeye elektrik faturası kesildi

6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere fatura kesilmesi gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere fatura kesilmesi gündem olurken, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, depremden etkilenen toplam kaç kişiye elektrik faturası gönderildiğini ve toplam tutarı sordu. Bakan Bayraktar, haziran ayında toplam 3 milyon 690 bin 218 aboneye fatura düzenlendiğini açıkladı. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; Beştaş borçların silinmesine ve icra takipleri kaldırılmasına rağmen pek çok depremzedeye binlerce liralık elektrik faturası gönderildiğini belirtti. Önergede verilen bu bilgilerin ardından haziran ayı için deprem bölgesinde yer alan illerde mesken abone grubunda üretilen fatura sayısının toplamda 3 milyon 690 bin 218 olduğu belirtilirken, elektrik faturalarının toplam tutarına ilişkin soru cevaplanmadı. Haber Merkezi

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