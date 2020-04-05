3 ay elektrik ve doğalgaz ücreti istemeyin

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşa 3 ay süreyle doğalgaz ve elektrik faturası gönderilmemesi, 3 ayın sonunda da faturalardaki vergilerin bir yıl süre ile tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), sayaçların okunamadığı bölgelerde elektrik ve doğalgaz faturalarının geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilmesine öngören kararını eleştirdi. Gürer, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde tüm kesimler daralmaya giderken, elektrik ve doğalgaz şirketlerinden fedakârlık beklendiği bir dönemde, EPDK’nin “kıyasen fatura düzenlemesini” hayata geçirmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın işini kaybettiğini, çok sayıda vatandaşın evine ekmek bile götüremediğine dikkat çeken Gürer, “Yapılması gereken, vatandaşa 3 ay süreyle doğalgaz ve elektrik faturası gönderilmemesi, 3 ayın sonunda da faturalardaki vergilerin bir yıl süre ile tamamen kaldırılmasıdır” dedi.

2 YILDA % 70 ORANINDA ZAM GELDİ

EPDK’nin aldığı kararın yeniden gözden geçirilmesi ve en azından önümüzdeki 3 ay için vatandaşlardan elektrik ve doğalgaz ücretlerinin alınmamasının önünün açılması gerektiğini vurgu yapan Gürer, “Şayet bu kararda ısrar ediliyorsa bile son iki yılın ilgili aylarına ait ortalamalar yerine, iki yıl önceki elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatları baz alınarak faturalandırma yapılmalıdır. Çünkü son 2 yılda doğalgaz tüketim bedelleri iki katına çıktı, elektrik fiyatlarına yalnız meskende yüzde yetmiş Tarımda kullanılan enerji içinde daha yüksek oranda zam geldi” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz