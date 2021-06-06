3 kez müjde, 25 kez zam

Karadeniz’de ilk müjdenin verildiği 21 Ağustos 2020 tarihinden bu yana geçen 10 ayda 2 müjde daha verildiği, ama enerji faturalarına 25 defa zam yapıldığına dikkat çekildi.

CHP’nin Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak’ta açıklanan müjde ve temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. “İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası’ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor” diyen Akın, “Karadeniz’de ilk müjdenin verildiği 21 Ağustos 2020 tarihten bu yana enerji faturalarında zam yağmuru yaşandı. 10 ayda enerji faturalarına tam 25 defa zam yapıldı. Bu süre içerisinde ÖTV zammı da dahil olmak üzere akaryakıtta pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 17 defa; doğal gaz faturalarına 6 defa; elektrik faturalarına ise 2 defa zam yapıldı. Enerji faturalarında indirim bekleyen vatandaşımızı henüz bir yıl olmadan 10 ay içerisine yapılan zamlar çarpmıştır” ifadelerini kullandı.

Soru işaretleri mevcut

Zamlara dikkat çeken Akın, “10 ay önce İstanbul’da litre fiyatı 6.52 lira olan benzin 7,73 liraya; fiyatı 6,07 lira olan motorin 7,23 liraya; fiyatı 3,95 lira olan LPG oto gaz ise 4,41 liraya yükseldi. Bu süre içerisinde elektriğe yüzde 12,1; doğal gaza konutlarda yüzde 6,5; elektrik üretimi yapan santrallerde ise yüzde 22 oranında zam yapıldı. Bu durum müjdenin zam olarak yağdığının en açık göstergesidir” yorumunda bulundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Akın, Zonguldak’taki temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili de “Zonguldak’ta temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili de soru işaretleri bulunuyor. Bu tesisin kamu tarafından öz kaynak kullanılarak mı; yoksa ihale edilerek mi yapılacağı bilinmemektedir. Tesisle ilgili herhangi bir ihale yapılmamıştır. Bu tesis kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle mi ihale edilmiştir? Ayrıca söz konusu tesisin hangi yöntemle işletileceği de bilinmemektedir” açıklamasında bulundu.