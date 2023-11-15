3 milyon 818 bin kişi icra kıskacında

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alınan vatandaş sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Eylül ayında 118 bin 857 kişinin bireysel kredi borcunu, 90 bin 13 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığına dikkat çeken CHP’li Gürer, bireysel kredi borcu yüzünden icra takibine alınan vatandaş sayısı son 13 ayın en yüksek noktasına çıktığını, hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle aynı ay içerisinde takibe alınanlar tek kişi sayıldığında eylülde toplam 179 bin 986 kişi takibe alındığını aktardı. Gürer, “Hem bankaların hem de varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunanlar tek kişi sayıldığında Eylül 2023 itibariyle toplam 3 milyon 818 bin 605 vatandaş kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemediği için takipte bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul - Aslan Özdemir

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