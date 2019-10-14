41 kamu kurumunun 34'ünde giderler arttı

Cumhurbaşkanlığı, 41 kamu kurumundan yalnızca yedisinin geçen yıla göre harcamalarını azaltabildiğini raporladı. Ticaret Bakanlığı'nın gideri ise aynı kaldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre kamu kurumlarının 2018 ve 2019 yıllarındaki ilk altı aylık bütçelerinin karşılaştırıldığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu yayınlandı. Rapora göre Cumhurbaşkanlığı, geçen yılın ilk altı ayında 1.5 milyar lira harcama yaparken, bu yılın aynı döneminde 1.8 milyar lira harcadı. Bu da yüzde 17.5’lik bir artış anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4 milyar liralık harcaması, yüzde 24.8’lik artışla 5 milyar liraya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın harcaması ise 2.1 milyar liradan 3.5 milyar liraya çıktı. Yüzde 63’lük artış, tüm kamu kurumlarında orantısal olarak en yüksek seviye olarak kayda geçti.