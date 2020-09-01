434 AVM 58 milyar dolar

AVM’lere proje&konsept geliştirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren KDM Danışmanlık’ın araştırmasına göre, Türkiye’de 65 ilde toplam 434 AVM bulunurken, AVM’lerin pazar değeri 58 milyar dolara ulaştı.

KDM’nin araştırmasına göre, 2006-2015’te 278, 2016-2020’de 80 yeni AVM açıldı. Tematik özellikleriyle yarı açık & yarı kapalı 4. nesil AVM döneminde, ülke geneli toplam AVM kiralanabilir alanı 13 milyon metrekareye ulaştı. Pandemi süreci ile birlikte AVM’lerin havalandırma sistemleri, açık hava alanları, hijyen özellikleriyle daha teknik detayları ön plana çıktı. Araştırmaya göre, Eylül 2020 itibarıyla ülke genelinde 81 ilin 65’inde toplam 434 AVM bulurken, AVM’lerin pazar değeri 58 milyar dolara çıktı. AVM’ler, 520 bin kişiye istihdam sağlıyor. İstanbul-aa

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