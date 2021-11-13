% 48 faturasını ödeyemedi

YÖNEYLEM ANKETİNE GÖRE, İKİ EVDEN BİRİNDE İŞSİZLİK VAR, YÜZDE 48 FATURASINI ÖDEYEMİYOR.

Yöneylem Araştırma Şirketi’nin 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye siyaset paneli” Ekim ayı araştırmasının sonuçlarına göre halkın yüzde 90’ı Türkiye’nin âcilen çözülmesi gereken sorunlarının başında ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısını gösterdi. Sözcü’nün haberine göre, araştırmaya göre hanelerin yüzde 47’sinde en az bir kişi iş arıyor, işsiz. Seçmenlerin yüzde 48.5’i geçen ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen sorunu sorusuna seçmenler açık arayla ekonomik kriz olarak cevap verdi.

“EKONOMİDEKİ DURUMUN SORUMLUSU ERDOĞAN” DİYENLERİN ORANI ARTTI

İşsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, ücretlerin yetersizliği ve benzeri şekillerde dile getirilen sorunları genel olarak ekonomi başlığı altında toplandığında Türkiye’nin en acil çözüm bekleyen sorunu olarak ekonomi, 100 seçmenden 90’ı tarafından öncelikle dile getiriliyor. Vatandaşlara “Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu düşündüğünüzde, bu durumun sorumluları aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde bir soru yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 55’i, ekonominin Seçmenlerin yüzde 48.5’i geçen ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi.mevcut durumunun sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüğünü belirtti. Erdoğan’ın “Almanya’da, Fransa’da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” sözleri sorulan vatandaşların yüzde 76.5’i “Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. “Türkiye Avrupa’dan iyi durumda” diyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı. Ankette, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsız olduğuna, kararlarını herhangi bir siyasi baskı altında kalmaksızın aldığına inanıyor musunuz?” şeklinde bir soru da yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 20’si Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu düşündüğünü ifade ederken, yüzde 72’si kararların siyasi baskı altında alındığını ve bağımsız olmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi