5 liralık fasulye nasıl 20 liraya satılıyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe “Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum” dedi. Artan sebze, meyve fiyatlarını kendisi de üretici olan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, RS FM’de yorumladı.

Kökçe, “Fasulyeyi ben buradan 5 liraya veriyorum İstanbul’daki markette nasıl 20 lira oluyor ben de anlamıyorum. 1000 TL’lik ürünü hale verdiğimde benden yüzde 13 kesinti oluyor. Yüzde 8’i komisyoncu, yüzde 2’si belediye, yüzde 3’ünü de maliye alır. Bana daha para gelmeden gidiyor” dedi. “Taze fasulyeyi ben buradan 5 TL’ye veriyorum, ama İstanbul’daki herhangi bir markette 20 TL oluyor. 5 TL’nin üstüne 1 TL nakliye, 1 TL de kabzımal veya komisyoncu eklese hadi biraz daha yüksek söyleyelim toplam 10 TL olsun, ama marketlerde 20 TL. Nasıl oluyor? Çiftçiden pahalıya aldık diyorlar, ama bizim burada sattığımız ürünün faturası belli.”

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