5 milyar dolarlık tasarruf mümkün

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak, “Daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir” dedi.

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde gelecek 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlandığını belirterek, “Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir” ifadelerini kullandı.

Elektrikle ısınma tercih edilecek

Çolak, ısınma sektöründe çok köklü değişimler yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti: “ Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarında, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor. Avrupa’da doğalgazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Türkiye’de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken biz yüzde 48 büyüdük.” Çolak, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi limitini 1 MW’tan 5 MW’a çıkarmasıyla artık ısınmada da elektrik enerjisinin kullanım oranının artacağını belirterek, “Bu nedenle tüketiciler artık doğal gaz yerine elektrikle ısınmayı tercih edecek. Bu da ısı pompalarına olan ihtiyacı ve talebi artıracak” değerlendirmesinde bulundu.