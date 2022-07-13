6 ayda 111 milyon dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı

Türkiye'den bu yılın ocak-haziran döneminde yapılan Antep fıstığı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 111 milyon 456 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya yer aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021 yılında 110 ülkeye 209 milyon 686 bin dolarlık Antep fıstığı ihraç edildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 8 bin 285 ton ürün karşılığında 85 milyon 182 bin dolar elde edilirken, bu yılın aynı döneminde 91 ülkeye 111 milyon 456 bin dolar karşılığı 12 bin 258 ton Antep fıstığı satıldı. Bu dönemde Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya yer aldı. Almanya'ya yılın ilk yarısında 17 milyon 43 bin dolarlık Antep fıstığı gönderildi. Almanya'yı 9 milyon 363 bin dolarla Kırgızistan, 6 milyon 828 bin dolarla Irak izledi.

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