60 saatten fazla çalışmada birinciyiz

Türkiye’de haftalık ortalama çalışma saati ve fazla mesai yapanlara dair veriler hem işçi hakları ihlallerini hem de halkın geçinebilmek için ne kadar çok çalışmak zorunda olduğunu ortaya koydu.

Euronews’in haberine göre, istihdamdakilerin yüzde 15’inin haftada 60 saatten daha fazla çalıştığı Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde zirvede yer alıyor. Haftalık ortalama çalışma saatinde ise 45,6 saat ile OECD ülkeleri içinde ikinci sırada. Peki, en yüksek haftalık çalışma saati hangi ülkelerde? Türkiye’de çalışanların yüzde 15,1’i haftada 60 veya daha fazla saat çalışıyor. Bu da haftada bir gün izin yapıldığında günde en az 10 saat çalışılması anlamına geliyor. OECD’nin 2020 yılı verilerine göre 60 saatten fazla çalışanların ortalama oranı yüzde 4,4. Türkiye yüzde 15,1 ile 38 ülke içinde ilk sırada bulunuyor. Haber Merkezi

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