65 yaş ve üstünün işgücüne katılma oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı 2023 yılına ilişkin yaşlı istatistiklerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki toplam nüfusta 2019 yılında yüzde 53 olan işgücüne katılma oranı, 2023’te yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 65 ve üzeri yaş nüfusta da işgücüne katılma oranı arttı.

2019’da 65 ve üzerinde yüzde 12 olan işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 12,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2023 yılında yüzde 20, yaşlı kadın nüfusta yüzde 6,1 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranı ise geriledi. 2019 yılında yüzde 3,1 olan yaşlı nüfusta işsizlik, 2023’te yüzde 2,7 oldu. İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde ise 2023 yılında yaşlı nüfusun yüzde 57,7’sinin tarım, yüzde 32,1’inin hizmetler, yüzde 7,3’ünün sanayi, yüzde 2,8’inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü. AA

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