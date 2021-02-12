800 sağlık işçisi faydalanacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan 800 sağlık işçisi toplu iş sözleşmesine kavuştu.

Toplu iş sözleşmesi, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert tarafından Rektörlükte düzenlenen tören ile imzalandı. 800 sağlık işçisinin faydalanacağı toplu sözleşme 26 ay süreyle geçerli olacak. Sözleşme ile işçilerin hem ücretlerinde hem de sosyal haklarında kazanımlar elde edildi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üniversite yönetimine işçiyi önemseyen yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Ankara - Adnan Solmaz

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