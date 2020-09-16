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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AB'nin dış ticaretinde gerileme

16 Eylül 2020, Çarşamba 15:49
Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı temmuz ayında düşüş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalarak 168,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 16 gerileyerek 142,6 milyar euroya düştü. Böylece AB, temmuz ayında yaklaşık 25,9 milyar euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 daralarak 185,2 milyar euro, ithalat yüzde 14,3 gerileyerek 157,3 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda yaklaşık 27,9 milyar euroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31,4 milyar euro ile ABD, 22,4 milyar avro ile İngiltere, 18,5 milyar euro ile Çin, 12,5 milyar euro ile İsviçre, 6,9 milyar avro ile Rusya, 6,1 milyar euro ile Türkiye ve 4,7 milyar euro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 35 milyar avro ile Çin, 15,2 milyar euro ile ABD, 13,6 milyar avro ile İngiltere, 9,8 milyar euro ile İsviçre, 7,3 milyar euro ile Rusya, 5,8 milyar avro ile Türkiye ve 4,3 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.

Etiketler: AB, dış ticaret, gerileme
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