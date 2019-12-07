ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Kasım-6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 663'e düştü. Bu sonuçla ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş kaydetmiş oldu. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kesintisini artırma kararıyla bu hafta petrol fiyatları haziran ayından beri en yüksek artışını kaydetti. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 64,37 dolardan tamamlarken, bu hafta yüzde 6 değer kazandı. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise dün 59,13 dolardan kapanırken, haftalık bazda yüzde 6,6 artış elde etti.

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