ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'kur manipülatörü' ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Büyük Ticari Ortakların Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nda Vietnam ve İsviçre'yi kur manipülatörleri olarak sınıflandırdı.

Yılda iki defa hazırlanan raporda başta Çin olmak üzere dokuz ülke de "adil olmayan ticaret avantajları elde etmek için para birimlerini manipüle eden ülkeler" izleme listesine alındı.

Haziran 2020'de sona eren 4 çeyrek boyunca ABD'nin 20 büyük ticari ortağının politikalarının değerlendirildiği raporda, İsviçre ve Viatnam'ın kurları kullanarak ödemeler dengesinde ayarlamalar yaptığı, ayrıca Vietnam'ın dış ticarette adil olmayan şekilde rekabet avantajı sağlamak için özel olarak da kurları kullandığı belirtildi.

ABD böylece 2019 Ağustos'undan bu yana ilk defa iki ülkeyi döviz manipülatörü olarak ilan etti. Ağustos 2019'da ABD Çin'i kur manipülatörü olarak ilan etmiş, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret müzakerelerinde tarihi bir tıkanma yaşamıştı.

Trump yönetimi Çin'in üzerindeki para manipülatörü sınıflandırmasını, Pekin'in ABD ile olan dev ticaret fazlasını düşürmeyi hedefleyen ticaret anlaşmalarını sene başında imzalamasının ardından kaldırmıştı.