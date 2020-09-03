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3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'nin ham petrol stoklarında 9,4 milyon varillik düşüş

03 Eylül 2020, Perşembe 10:39
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,4 milyon varil (yüzde 1,8) azalışla 498,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 648,2 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,3 milyon varil (yüzde 1,8) azalışla 234,9 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon varil azalarak 4,9 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 361 bin varil azalarak 3 milyon varil seviyesine düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 22-28 Ağustos haftasında 1 milyon 78 bin varil azalarak yaklaşık 10,164 milyon varil seviyesine geriledi.

EIA'nın "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.

AA

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