"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

27 Temmuz 2021, Salı
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Temmuz’da bir önceki aya göre 45 lira artarak 3 bin 513 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 195 liraya kadar yükseldi. Açlık sınırı bu yılın ilk yedi aylık döneminde 367 lira yoksulluk sınırı ise bin lira arttı.

AHMET TERZİ - ANKARA

Kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirlilerin, açlık riskini ve yoksulluğunu giderek artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuzda 3 bin 513 lira olurken, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 682 liraya yoksulluk sınırı da 12 bin 195 liraya çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2021 sonuçları açıklandı. 

GIDA DIŞI HARCAMALAR 

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Temmuzda 8 bin 682 liraya çıktı.

Rakamlar ne diyor?

Açlık sınırı Temmuz’da bir önceki aya göre 45 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 198 lira ve yoksulluk sınırı da 270 lira arttı. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise açlık sınırı 367 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 641 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-temmuz döneminde toplam 1.008 liralık artışla 12 bin 195 lira oldu.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    '2100 yılına kadar Avrupa'daki ''aşırı yağışlar'' 14 kat artacak'

    Tunus'taki darbeye bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden

    Tunus’ta saray darbesi

    Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Millet DP'ye hasret

    Yoksulluğun çaresi adil sosyal devlet

    Kemalizmle demokrasi olmaz

    Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

    Hafif yiyecekler tercih edilmeli

    'Vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı'

    Gannuşi: Darbenin arkasında BAE medyası var

    Son 24 saatteki vaka sayısı 17 bine yaklaştı

    'Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'

    Fransa'da gündem tartışmalı Kovid-19 yasa tasarısı

    Bilim dünyası uyardı: '1000 yılda bir gözlemlenen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı'

    Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    'Eşim ile helalleştik; kurtulamayacağımızı düşündük'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bylock’ta da uyarmıştık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Belediye v. devlet
    Cevher İLHAN

    “Kıbrıs müjdesi”nin akıbeti!
    Osman ZENGİN

    İftiraktan, kim fayda gördü?
    Risale-i Nur'dan

    Kalbindeki adavete, adavet et
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate dahil olan fertleri bağlayan prensipler
    Faruk ÇAKIR

    Dere getirir, ırmak götürür
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabın hakikî mahiyeti nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.