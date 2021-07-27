Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Temmuz’da bir önceki aya göre 45 lira artarak 3 bin 513 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 195 liraya kadar yükseldi. Açlık sınırı bu yılın ilk yedi aylık döneminde 367 lira yoksulluk sınırı ise bin lira arttı.

AHMET TERZİ - ANKARA

Kontrol edilemeyen enflasyon, dar ve sabit gelirlilerin, açlık riskini ve yoksulluğunu giderek artırıyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı temmuzda 3 bin 513 lira olurken, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 682 liraya yoksulluk sınırı da 12 bin 195 liraya çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2021 sonuçları açıklandı.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Temmuzda 8 bin 682 liraya çıktı.

Rakamlar ne diyor?

Açlık sınırı Temmuz’da bir önceki aya göre 45 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 198 lira ve yoksulluk sınırı da 270 lira arttı. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise açlık sınırı 367 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 641 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-temmuz döneminde toplam 1.008 liralık artışla 12 bin 195 lira oldu.