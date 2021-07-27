Afganistan’da kaçışlar sürüyor

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde Taliban örgütü ile ordu arasında devam eden çatışmalar sebebiyle 20 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki mülteci kurumunun müdürü Dost Muhammed Daryab, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada “Kandahar’daki çatışmalar sebebiyle geçen ay 22 bin aile yerinden edildi” dedi. Daryab, ailelerin kentin “tehlikeli mahallerinden” daha güvenli bölgelere gittiğini aktardı. DW Türkçe’nin haberine göre, Afganistan’ın ikinci büyük kenti olan yaklaşık 650 bin nüfuslu Kandahar’ın dış bölgelerinde çatışmaların Pazar günü de devam ettiği bildirildi. Kandahar’da yaşayan Hafız Muhammed Akbar da Taliban’ın evine el koyduğunu belirterek, “Bizi gitmeye zorladılar. Şimdi 20 kişilik ailemle birlikte tuvaleti olmayan bir binada yaşıyorum” sözleri ile yaşadıklarını aktardı. Kandahar’daki yetkililerin evlerinden edilen yaklaşık 154 bin kişi için dört kamp kurduğu belirtiliyor.

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.