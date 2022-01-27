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28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Ailelerin asgarî aylık sabit gideri 3200 TL

27 Ocak 2022, Perşembe 23:12
Son dönemlerdeki fiyat artışlarıyla birlikte bir ailenin sadece ev içi aylık asgari sabit gideri 3200 TL’ye yükseldi.

Türkiye’nin ilk para iadeli alış veriş sitesi Avantajix.com, yeme içme, giyim kuşam gibi temel ihtiyaçların bile dahil olmadığı, 4 kişilik ailenin “sağlıklı bir ortamda” yaşayabileceği konutun asgari sabit giderlerine ilişkin anket düzenledi.

Avantajix üyeleri ile yapılan ankete göre, aile ekonomisinde en büyük gider kalemini kira oluşturuyor. Kiralar merkeze yakınlık, lüks ve büyüklüğüne göre çok büyük değişkenlik gösterse de sağlıklı bir ortamda yaşanabilecek kombili 3+1 konutların asgarî kirası 1750 TL’den başlıyor.

Sabit giderler arasında ikinci büyük kalem ise ısınma ve mutfakta kullanılan doğal gaz. Ankete göre doğalgaza ödenen paranın aylık ortalaması 450 TL’yi buluyor. Sırasıyla diğer sabit giderlerin asgarî miktarları da şöyle: Elektrik: 300 TL, Telefon (4 hat): 250 TL, Apartman Aidatı: 200 TL, Su: 150 TL, İnternet: 100 TL.

Toplam tutarı 3200 TL’ye ulaşan konutların aylık sabit giderlerinin dışında aile bütçelerini zorlayan bir başka kalemi ise ulaşım masrafları oluşturuyor. 

Otomobili olmayan ailelerde, ebeveynlerin işe, çocukların da okula gidiş geliş için toplu ulaşıma harcadıkları aylık para 900 TL’yi buluyor. 

Etiketler: aile, asgari aylık sabit gider
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