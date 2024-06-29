Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor.

Benzin ve motorine yine zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı. Benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatları: İstanbul Avrupa Yakası: Benzin fiyatı: 42.27 TL, Motorin litre fiyatı: 42.38 TL. İstanbul Anadolu Yakası: Benzin fiyatı: 42.14 TL, Motorin litre fiyatı: 42.28 TL. Ankara akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 43.25 TL, Motorin litre fiyatı: 43.35 TL. İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 43.59 TL, Motorin litre fiyatı: 43.77 TL. Ankara - anka

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