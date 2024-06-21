Akaryakıt zamları ertelendi

21 Haziran Cuma gününden itibaren benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu. Alınan bilgiye göre yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

NTV’nin haberine göre, yeni zam tarihi henüz netleşmedi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor. Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Haber Merkezi

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