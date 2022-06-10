Akaryakıt zamları yakıyor

Dolar kuru ve brent petrol piyasalarındaki dalgalı seyir, benzin fiyatlarında rekor zamma neden oluyor.

Son 7 ayda uygulanan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranı yüzde 286 seviyesine çıktı. 7 Haziran’da motorine 1 lira 92 kuruş zam gelirken dün gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında yeniden zam geldi. Benzine 2 lira 18 kuruş, LGP’ye ise 55 kuruş zam yansıdı. KARAR Yazarı Oğuz Demir, motorine ise pazartesi gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruşun üzerinde zam geleceğini duyurdu. Yeni zamlarla birlikte motorin 31 TL’yi aşacak, benzin ise 29 TL’ye dayanacak.

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