Akaryakıta yine büyük zam yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​84,08 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu. Benzin grubunda dünden (15 Mart Cuma) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Haber Merkezi

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