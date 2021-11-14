AKP’de EYT kargaşası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaş şartı sağlanmadan emekli olunamayacağını açıkladı.

Ardından Çalışma Bakanlığı’nca kamuoyuna, “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” duyurusu yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine, emeklilik için yaş, prim, sigortalı olma süresi gibi şartlar karşılanmadan aylık bağlanamayacağı yanıtını verdi. Bakanların bu açıklamaları Meclis Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Asgarî ücretten EYT’ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar inşallah devam ediyor” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Çalışma Bakanı Bilgin’in EYT’lilerle ilgili Sosyal Politikalar Kurulu’na üyeyken başlattığı çalışmalar olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, “Bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında bütün toplum kesimleriyle paylaşılacak. EYT’yle ilgili, 3600’le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.