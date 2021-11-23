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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Altın ve dövizde rekor üstüne rekor!

23 Kasım 2021, Salı 14:55
Altın fiyatları, Türk lirasında iki haftadır süren sert değer kaybının etkisiyle tarihi rekorunu yinelerken spot piyasada Fed atamalarının ve faiz artırımı beklentilerinin etkisi hissedildi. Gram altın 724 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1142 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 440 TL alış ve 4 bin 550 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü. Dolar / TL, 12,488, Euro/TL de 14,052 seviyelerinde işlem görüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığına ilişkin açıklamaları nedeniyle Türk Lirası’nda süren değer kaybı, Kapalıçarşı altın fiyatlarına da yansıdı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Sabah saatlerinde dolar/TL kurunun 12,2 seviyesinin üstüne çıkarak tarihi zirvesini görmesi, altın fiyatlarında da yeni rekorları getirdi. Gram altın 724 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu yineledi.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1142 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 440 TL alış ve 4 bin 550 TL satış rakamıyla yüksek seviyelerden işlem gördü.

Dolar / TL, 12,488, Euro/TL de 14,052 seviyelerinde işlem görüyor.

SPOT PİYASADA FED ETKİSİ

Altın fiyatları spot piyasada son iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

Jerome Powell’ın ikinci dönemde de Fed başkanı olarak görevlendirilmesi, ABD’de faiz oranlarının artırılacağı beklentilerini de kuvvetlendirdi.  Bu beklentiyle birlikte dolar altın karşısında da değer kazandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, dün yüzde 2,1 düşüşle 5 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, bugün de 1800 dolardan işlem gördü. ABD Altın vadeli işlemleri ise 1802 dolarda seyretti.

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