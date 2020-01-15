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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Anadolu kulüpleri kapısına kilit vurma noktasına geldi

15 Ocak 2020, Çarşamba
Ankaragücü Başkanı Fatİh Mert, ”Kulüplerİn çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kİlİt vurmaya kadar gİdebİlİr bu İşler. Çünkü büyük borçlar var” dedİ.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, “Kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’na katılan Fatih Mert,  yaptığı açıklamada, kulüp olarak ekonomik durumlarının diğer kulüplerden daha farklı olduğunu belirterek, “Bizim şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Gelirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir şey yok.” diye konuştu.  Fatih Mert, yapılandırmanın spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli olduğunu belirterek, “Devletimiz burada el atmış bu işe. Bu kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim.” değerlendirmesinde bulundu. Transfer yasağını kaldırmak için görüşmelere devam ettiklerini dile getiren Fatih Mert, şunları kaydetti: “Bizim FIFA’da çok ciddi miktarda dosyamız var. Biz bu dosyaların bir kısmını hallettik. Yalnız beklediğimiz bir karar var. O karar ocak ayının 24’ü gibi görünüyor, ayın 24’ünde alınacak karar bizim transfer için çok geç kalmış olacağımızı gösterir. Dosyaların tamamı da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular alacaklarının tamamını almak istiyorlar bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar bize yaklaşım gösteren, örneğin Bakary Kone’de olduğu gibi, onun 1 milyon 500 bin avro alacağı vardı, 750 bin avro ile sorunu çözdük. Bizden bütün futbolcular tamamını istediği takdirde biz bunu halledemeyiz.”

 

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