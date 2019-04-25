Ankara'da ekmeğe zam; 200 gram ekmek 1.25 tl oldu

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artışla, 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseldi.

Ankara Fırıncılar Odası, Ankara’da 1 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.25 TL’ye yükseldiğini duyurdu. Ankara Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamada fiyat artışında artan üretim maliyetlerinin etkili olduğu bilgisi verildi. SON YAPILAN ZAM UYGULANMAMIŞTI Ankara’da ekmeğe geçen eylül ayının sonunda da zam yapılmış ancak ekim ayının başında söz konusu zam uygulamaya alınmamıştı. Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir” denilmişti.

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