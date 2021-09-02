‘Araç Kiralama’da en uygun 190 TL, en pahalı 1450 TL oldu

Koronavirüs sürecinde sosyal mesafe ve temizlik kuralları sebebiyle artan şahsî araç talebi ‘Araç Kiralama’ sektörüne de olumlu yansıdı.

Bu durum aşılamanın etkisi, vaka sayılarındaki azalma ile artan insan trafiği birlikte yaz döneminde daha çok hissedildi. Online araç kiralama platformu miniyol.com yaz dönemine dair çıkardığı istatistikleri çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Bir buçuk yıl sonra kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise 1450 TL oldu.

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