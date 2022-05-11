Arıcılara indirimli şeker desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas’taki arıcılara, bahar ylarında arıların beslenmesinde kullanmaları için indirimli 840 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’den (TÜRKŞEKER) temin edilen ve Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği önüne tırlarla getirilen şekerler, 50 kilogramlık çuvalı 430 liradan üreticilere teslim edildi. Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere indirimli şeker verildiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Sivas’ta dağıtılmak üzere 840 ton şeker tahsis edildiğini belirten Epsileli, “Bunu besleme şekeri olarak dağıtıyoruz. Şeker dediğimiz zaman bunu yanlış değerlendiriyorlar. Sivas bölgesinde şubat ayından başlayarak haziran ayının 5’ine kadar arılarımızı hem yavruya yatırmak hem de mum ördürmek için şekerle besleme yapmamız gerekiyor.” dedi. AA

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