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6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ASELSAN'nın ulaştığı rekor kar açıklandı

06 Kasım 2019, Çarşamba 10:50
ASELSAN'ın toplam cirosu, 9 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 7,6 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN, 9 ayda 7,6 milyar lira ciro elde ederek 1,6 milyar lira karla tarihi zirveye ulaştı.

ASELSAN, yılın 9 ayını kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ciroda son yıllardaki rekor büyüme trendini bu dönemde de devam ettiren ASELSAN, toplam cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 7,6 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl 93 milyon dolar olan ihracat tutarı, yüzde 54 artarak 143 milyon dolara çıktı.

ASELSAN’ın karı (FAVÖK) bir önceki döneme göre yüzde 44 artış göstererek 1,6 milyar lira ile 9 aylık sonuçlar itibarıyla tarihi zirveye ulaştı. FAVÖK marjı ise şirketin yıl sonuna ilişkin olarak paylaştığı öngörü olan yüzde 19-21 aralığında yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Eylül sonu itibarıyla 9,8 milyar dolar bakiye siparişi bulunan ASELSAN, ekim ayı içinde de yeni siparişler almaya devam etti. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamada, yaklaşık 290 milyon dolar ilave sipariş aldığı duyuruldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geride bıraktığımız 9 ay şirketimiz açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde oldukça başarılı sonuçlara imza attığımız bir dönem oldu. Yıl sonu hedeflerimize ve takvimimize uygun olarak teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yıl sonu için Türk lirası bazında yüzde 40-50 oranındaki hasılat büyümesi öngörümüzü aynen devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuz-eylül döneminin yılın ilk yarısına kıyasla tahsilat açısından daha kuvvetli geçtiğini belirten Görgün, "Tahsilatlardaki güçlü trend ekim ayında da devam etti ve ekim ayında tahsilat tutarı ilk 9 aylık ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Görgün, ekonomik verilere ilişkin makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin ileriki dönemde hızlanarak devam edeceğine inandığını ve bu ivmenin ASELSAN’ın faaliyetlerine de olumlu etki etmesini beklediklerini ifade etti.

ASELSAN’ın 2019'da 975’i aşkın yeni tedarikçi ile çalışmaya başlayarak, sayıyı 4 bin 600’ün üzerine çıkardığını anımsatan Görgün, bu yıl yaklaşık bin 200 yeni çalışanı ASELSAN ailesine dahil ettiklerini kaydetti.

AA

Etiketler: aselsan
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