Asgari ücret cebe girmeden eridi

Asgarî ücret cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı. Açlık sınırı 22 bin 131 liraya çıkarak yeni asgarî ücreti ilk aydan geçti.

AÇLIK SINIRI: 22 BİN 131 TL - YOKSULLUK SINIRI: 72 BİN 88 TL

Zamlı asgarî ücret çalışanların cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen adıyla açlık sınırı 22 bin 131 olarak hesaplandı. Böylece açlık sınırı 22 bin 104 lira olan asgarî ücreti yılın ilk ayında geçti.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 72 bin 88,14 TL’ye ulaştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28 bin 756 TL ’ye yükseldi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgarî harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,49 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama da yüzde 60,30 olarak hesaplandı.

SEYHAN ŞENTÜRK - YENİ ASYA