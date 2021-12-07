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Asgari ücret için ikinci toplantı başladı

07 Aralık 2021, Salı 14:20
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısına başladı. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler 1 Aralık'ta başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıyor.

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya yatırılacak,,ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

Üçüncü toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek. 

Asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler: asgari ücret, toplantı
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