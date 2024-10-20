Asgari ücret yarıya indi

HÜKÜMET, İŞ VEREN KANADI VE İŞÇİ SENDİKALARININ BEKLENTİLERİ FARKLILAŞIRKEN, MASADA YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN 2 SEÇENEĞİN YER ALMASI BEKLENİYOR.

2022 ve 2023’te yapılan ara zamların ardından bu yıl temmuz ayı ‘pas’ geçilmiş ve asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan şimdi “2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Hükümet, iş veren kanadı ve işçi sendikalarının beklentileri farklılaşırken, masada yeni asgari ücret için 2 seçeneğin yer alması bekleniyor. Bunlardan ilki, 2024’te gerçekleşen enflasyon oranının baz alınması…

Diğeri ise 2025’te beklenen enflasyona göre bir oran belirlenmesi. 2016 yılında asgari ücret ile 10 gram altın alınabiliyordu. 2016 yılının ekim ayında gram altın 277 TL idi. Aynı tarihte asgari ücret ise 1300 TL olarak uygulanıyordu. Sonraki yıllarda altın, asgari ücretten daha hızlı yükseldi. 2017 yılının ekim ayında asgari ücret 9 gram altına gerilerken; 2018 ve 2019 yıllarında 7 gram sınırına kadar çekildi. Pandemi başta olmak üzere savaşlar, kuraklık, kıtlık gibi olayların damga vurduğu 2020 yılı ve sonrasında altın hızla yükselirken, asgari ücretle artık sadece 5,65 gram altın alınabiliyor.