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7 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Asgarî ücret zammı şimdiden eridi

07 Ocak 2021, Perşembe
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, asgarî ücrete yüzde 21’lik artışla yapılan 500 lira zammın asgarî ücretlinin eline geçmeden eridiğini savundu.

Bu zammın asgarî ücretlinin bebeğinin bez ve mama parasını karşılamadığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti: “TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerine göre, kira ve gıda fiyatlarındaki artış oranları asgarî ücrete yapılan 500 liralık zamdan eser bırakmadı. Zam sadece bir ayda yumurta karşısında 71 adet, salatalık karşısında 26 kilogram, pirinç karşısında 2 kilogram, kuru soğan karşısında 8 kilogram, un ve biber karşısında ise 6 kilogram eridi.” Ağbaba, yeni yılın ilk gününde elektriğe yapılan yüzde 6,2 oranında zammın asgari ücretlinin fatura yükünü daha da arttırdığını kaydetti.

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İnsanî geçim ücreti haktır

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneğinin (İGİAD), araştırmasına göre, İstanbul’da ortalama büyüklükte bir ailenin insanî şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsanî Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu. Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğunu belirten İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, “Dünyamızda krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insanî geçim ücreti, iş görenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı olarak almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır” diye konuştu. İstanbul - aa

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Maaş zamları güncellensin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanlarının 4. ve 5. Dönem Toplu Sözleşmelerinde alınan karar gereği 2021 yılında ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 3 zam alacağını, Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur maaşlarına yüzde 3’lük zamma ilâve uygulanacak enflasyon farkı yüzde 4,36 olduğunu belirterek, değişen ekonomik şartlara mütenasip şekilde memurların 2021 yılı ücret artış oranları da güncellenmesi gerektiğini söyledi. Geylan açıklamasında, “5 Ocak’ta yeni yılın ilk maaşını alacağız. Zam oranı yüzde 3, enflasyon farkı ise yüzde 4,36 oldu. Bir gariplik yok mu? Maaş zammından daha yüksek enflasyon farkı alacağız. ‘2020 yıllık enflasyonunun % 14.60 çıkması, Kamu İşvereninin ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 5. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerine reva gördükleri zam oranlarının yetersizliğini teyit etmiştir’ deniliyor. Doğru, ama eksik söylenmiş. Kamu çalışanlarının aklıyla kimse alay etmesin!” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören 

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