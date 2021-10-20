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20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

20 Ekim 2021, Çarşamba 00:30
ASO BAŞKANI ÖZDEBİR: ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA İŞÇİ DE, İŞVEREN DE TEMSİL EDİLMİYOR.

TİSK VE TÜRK-İŞ’İN ASGARî ÜCRETLE İLGİSİ

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: “Komisyondaki Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun bir tane bile asgarî ücretli işçi çalıştıran işyeri üyesi yok. Türk-İş'in de asgarî ücretle çalışan işçi üyesi yok.”

KOMİSYONA DAHA GENİŞ KATILIM OLMALI

“Gerçek anlamda bir hak mücadelesi yapılabilmesi için komisyonun çok daha geniş bir katılımla yeniden kurgulanması, TOBB ve esnaf temsilcilerinin de komisyonda yer alması gerekiyor.”

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Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücreti asgarî ücretle ilgisi olmayan “tuzu kuru” sendikaların belirlediğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgarî ücret belirleme komisyonunda işçinin de patronun da temsil edilmediğini belirterek, “Asgarî ücretle hiçbir ilgisi olmayan “tuzu kuru” işçi ve işveren sendikaları belirliyor, komisyonda olması gerekenlerin ise dışarıda kalıyor” dedi. Özdebir, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nda asgarî ücretli işçilerin temsil edilemediği yönündeki açıklamalarının ardından, “İşveren olarak benim de komisyona itirazım var. Orada biz de temsil edilmiyoruz” dedi.

Daha geniş katılım olmalı

Sözcü’nün haberine göre, komisyonun çok daha geniş bir katılımla yeniden kurgulanmasını isteyen Özdebir, “Komisyona işverenin haklarını savunması için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) almışlar. Ancak TİSK’in bir tane bile asgarî ücretli işçi çalıştıran işyeri üyesi yok. Aynı şekilde işçinin haklarını savunan Türk-İş’in de asgarî ücretle çalışan işçi üyesi yok. Bu yapıdan ne beklenebilir ki” eleştirisinde bulundu. Özdebir, gerçek anlamda hak mücadelesi yapılabilmesi için TİSK’in yanı sıra TOBB ve esnaf temsilcilerinin de komisyonda yer alması gerektiğini söyledi.

‘Bölgesel ve sektörel olsun’

ASO Başkanı, komisyona asgarî ücretin gerçek temsilcilerinin dahil edilmesi halinde, ilginç çözümlerin ortaya konulacağını, illere, bölgelere ve sektörlere göre değişen farklı asgarî ücretlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Özdebir, “Örneğin İstanbul ile Hakkâri’nin geçim şartları çok farklı olduğu halde aynı ücret uygulanıyor. İnşaatta çalışan da büroda çalışan da aynı asgarî ücreti alıyor. Sorunu yaşayanlar komisyonda olsa belki bir baz ücret belirlenir, imalatta ya da inşaatta çalışana yüzde 15 fazla verilir” dedi.

Adaletsiz bir sistem mevcut

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun temsil açısından zayıf olduğunu belirterek, daha geniş katılımlı olması gerektiğini söyledi. Asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, “Asgarî ücret tesbit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgarî ücret komisyonunda mevzuat değişimi lâzım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli” demişti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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