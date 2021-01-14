AVM’ler banka kıskacında

15 milyar doları aşkın yatırım kredisi borcu bulunan AVM’ler, borç çeviremiyor.

30 AVM’nin bankalara devir yolunda olduğu belirtiliyor. Geride bıraktığımız yıl itibari ile sayıları 440’a, kiralanabilir alanı ise 13,1 milyon metrekareye yaklaşan Alış Veriş Merkezleri, bankalara devir tehlikesi ile karşı karşıya. Bünyelerinde bulunan markalara kira desteği kapsamında 6,5 milyar TL’lik destek veren AVM’ler, artan kurun da etkisi ile kendi borçlarını ödeyemez duruma geldi. 15 milyar dolar borç bulunan sektörde 30’a yakın AVM’nin bankalara devir riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Yakın gelecekte en büyük AVM sahiplerinin bankalar olabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, 1 milyona yaklaşan istihdam sağlayan sektörün ayakta kalabilmesi için borçlarında 1 yıl faizsiz öteleme ve TL’ye dönüş desteği talep etti.

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