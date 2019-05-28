AVM’ler için bayram tatili talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, bazı valiliklerce alınan dinî bayramların ilk gününde AVM’lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.

Palandöken, Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak’ta AVM’lerin kapalı olmasına ilişkin kararının tüm valiliklere örnek olması gerektiğini belirtti. AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili Perakende Yasası’nın güncellenmesinin önemine işaret eden Palandöken, “AVM’lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı’nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkârımızın yanı sıra AVM’de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM’lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa’nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM’lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye’de hayata geçirilmeli.” dedi.

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