Avrasya Tüneli’ne yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam yapıldı.

Dünden itibaren geçerli olan yeni zamlı fiyata göre, tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 lira, minibüsler için ise 54,70 lira oldu. Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, Dünden itibaren geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 TL oldu. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30 TL, minibüsler içinse 34,90 TL’ydi. Son zamla birlikte, Avrasya Tüneli’nin açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine yüzde 119 zam yapılmış oldu. Ulaştırma Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur” denilmişti.