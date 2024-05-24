Avrupa’dan daha pahalı ülke olduk

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, girdilerdeki yüksek maliyet artışlarının yanı sıra fahiş kira artışı taleplerinin perakende için en öncelikli iki sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Öncel, girdilerden kaynaklı maliyet artışlarının yanı sıra BMD üyelerinin istisnasız tamamının AVM ve cadde mağazalarında fahiş kira artışı taleplerinden şikâyetçi olduğuna dikkat çekti. Bloomberg’in haberine göre, Öncel, şunları söyledi: “Kirasını her yıl zaten yüzde 60 civarında artıran markalarımız kontratın uzama süresi bitiminde 3-6 kat arasında kira artışı talepleri ile karşı karşıya kalıyor. Referans fiyat uygulaması ve fahiş kira artışı talepleri enflasyonla mücadelede de en önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Astronomik artış talepleri nedeniyle kiranın birim maliyet içindeki payının her geçen gün yükselmesi fiyatları yukarı çekerken sektörün kârlılığını da olumsuz etkiliyor. Bütün bunlara ilave olarak yüksek maliyet artışları nedeniyle alışveriş turizmindeki avantajımızı da büyük ölçüde kaybetmiş bulunuyoruz. Ne yazık ki birçok kategoride Avrupa’dan pahalı bir ülke durumuna geldik.” Haber Merkezi

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