'Ayçiçek yağında dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayçiçek yağındaki önlenemeyen fiyat artışı ve rafine yağ ithal eden TMO’nun 5 litrelik tenekelerde ayçiçek yağı satmaya başlamasının sebeplerinin açıklanması için Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

İÇ PİYASA FİYATI ARTINCA İTHALATA YÖNELİNDİ Kovid-19 salgınının bütün dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte artan iç piyasa fiyatları neticesinde TMO ham ayçiçek yağı ithalatı ile görevlendirildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, ayrıca TMO’nun 2008 yılından itibaren rafine fındık yağı satışı yaptığını vurguladı. TABAN FİYAT AÇIKLANSIN Önerge sahibi Gürer, ülkemizde tarım alanlarının önemli bir bölümünde ayçiçeği üretiminin yapılabilir olmasına rağmen, yüksek maliyet ve üreticinin para kazanamaması sebebiyle ayçiçeği ekiminin her yıl biraz daha azaldığına dikkat çekti. Gürer bu yıl ikiye katlayan girdi fiyatları dolayısıyla taban fiyatının 6 bin TL’nin altında olmaması gerektiğini söyledi. Çiftçi gerekli destek ile buluşursa ülkemizin her yerinde ayçiçek yetiştiği için ithalata gerek kalmaz. Ancak mevcut durumda hamyağda dışa bağımlıyız. Pandemi sürecinde, yurt dışında artan fiyatlar üreticiyi de vurdu. Bu yüzden kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz” dedi.

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