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22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bakan açıkladı: Av yasakları Eylül'de kalkıyor

22 Ağustos 2020, Cumartesi 12:16
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, su ürünleri avcılığının Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde 1 Eylül'de başlayacağını, 15 Nisan'da da tüm denizlerde sona ereceğini bildirdi.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tebliğlerin 1 Eylül 2020 ile 31 Ağustos 2024 döneminde uygulanacağını belirtti.

Pakdemirli, "Bu tebliğler, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralları düzenliyor." ifadesini kullandı.

Tebliğlerin su ürünleri sektörünün tüm paydaşlarının görüş ve önerileri dikkate alınarak katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını bildiren Pakdemirli, düzenlemelerle balıkçıların haklarının korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Boğazlar, Marmara Denizi ve Karadeniz'de ışıklı avcılık yasaklandı

Pakdemirli, tebliğlerde öne çıkan düzenlemelere ilişkin, "Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecekler." bilgisini paylaştı.

Hassas ekosisteme sahip alanlardaki balıkçılık faaliyetlerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazları, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklandı. Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezi'nde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu."

AA

Etiketler: bakan, av yasağı, Eylül
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