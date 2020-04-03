Bakan Varank: 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." dedi. Varank, "Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde hayatın devam etmesi için üretimi sürdürmek zorundayız." ifadesini kullandı. AA

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